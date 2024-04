Cal Majoral, l'espai perfecte, en el cor de la natura

Us imagineu celebrar el vostre casament en una típica masia catalana situada en un entorn natural privilegiat al municipi de l’Espunyola, al Berguedà, a prop de Berga i Solsona? Exactament això és el que trobareu a Cal Majoral, un espai idíl·lic on celebrar el vostre casament i viure un dia completament màgic al costat dels vostres convidats.

Cal Majoral consta d’hotel i restaurant que destaca per la seva façana, la seva ubicació excel·lent en l’entorn natural per i l’extensió de jardí, juntament amb les vistes que ofereix. Se situa en espai únic on podeu celebrar el vostre casament de principi a fi, ja que a part del banquet, també hi podeu celebrar la cerimònia civil i el ball.

Us proposem diferents possibilitats d’espais tant interiors com exteriors. Dissenyem amb tu l’entorn que has somiat i vetllem perquè cada detall de la posada en escena sigui el resultat d’una experiència única i memorable. L’experiència que es viu a Cal Majoral és especial, per l’indret en el qual està ubicada i el treball en equip que vosaltres i nosaltres formem.

L’equip està format pel David, responsable de sala i el maridatge dels menús, l’Àlex, cap de cuina i persona que elabora i adapta al gust els menús, i la Patricia, germana del David i parella de l’Àlex, que organitza i coordina l’esdeveniment des del primer moment aconseguint un casament 100% personal, el gust de cadascú i sempre cuidant tots els detalls. L’objectiu és clar: que el vostre casament o celebració superi totes les vostres expectatives.

Si ens demaneu resumir qui som i que fem diríem: cuina pròpia que s’adapta vostre gust, familiars i propers, bodes úniques i personalitzades en una masia d’encant. A més, si teniu pensat passar la nit aquí, podeu gaudir de la seva espectacular suite nupcial. A més, teniu l’opció de disposar de nou acollidores i confortables habitacions per allotjar els vostres convidats.

Cal Majoral també pensem en les petites o grans reunions informals, trobades familiars entre amics o companys. Organitza un dinar o sopar en un entorn natural amb exclusivitat i amb la màxima privacitat per fer una trobada única i inoblidable.

És per això que us oferim diverses opcions de menú de grups, perquè trobeu aquella que més s’escau als vostres gustos i necessitats. Amb aquestes propostes tots els comensals podran gaudir al voltant d’una mateixa taula d’una excepcional oferta gastronòmica. Totes les sales i espais estan adaptats amb la tecnologia necessària per a realitzar qualsevol tipus d’esdeveniment garantit amb èxit.