Itziar Serrano, atenció personal per trobar el pentinat perfecte

Quan parlem de perruqueria, l’Itziar Serrano és, sens dubte, la referència a Manresa. Amb més de dues dècades d’experiència en el sector, ella i el seu equip treballen apassionadament cada dia per satisfer les necessitats i demandes dels seus clients des del seu establiment del carrer Sant Joan Baptista de La Salle.

A l’hora de preparar-se per un casament, Itziar Serrano és també la millor opció tant pel pentinat, com pel maquillatge. La mateixa Itziar explica que ofereix un servei personalitzat per adaptar-se a cada cas. “Independentment de les tendències actuals, a nosaltres ens agrada personalitzar cada cas perquè el més important és afavorir a la núvia”, diu. “Ens basem en el que està de moda i, a partir d’aquí, treballem cada cas segons els seus desitjos i necessitats”, afegeix. Al final, admet l’Itziar, “és un dia especial, on es va vestit de forma especial. El pentinat també ho ha de ser, però el més important és que la núvia se senti còmoda i sigui ella mateixa”.

El mateix enfoc s’aplica al maquillatge, buscant una coherència amb el vestit i el pentinat per crear un conjunt natural adaptat al tipus de celebració, l’estació en la qual se celebra i l’hora.

Itziar Serrano ofereix un servei integral que abasta des de les primeres proves de pentinat i maquillatge, fins al dia del casament. En aquest sentit, el dia de la celebració s’adapta a les necessitats i a la voluntat de la núvia, desplaçant-se al lloc del casament, a casa seva o, si la núvia ho prefereix, posant a la seva disposició el seu establiment a Manresa. A més, també hi ha servei de preboda i postboda en cas que els nuvis hagin contractat sessions de fotografies.

Els recollits són tendència

Per a la temporada de casaments que acaba de començar, Itziar Serrano diu que la tendendència enguany passa pels recollits “molt treballats, però sense artificis. Monyos polits de tipus ballarina”. “Són treballs molt curosos, però gens recarregats que es compaginen amb els accessoris depenent del vestit i el maquillatge”, afegeix. En aquest sentit, els accessoris de moda són els brillants o els cristalls, per exemple, així com les cintes vellutades. “També alguna tiara, flors naturals...», explica l’Itziar, que, admet que «hi ha moltes combinacions. Al final, sempre muntem l’estructura del pentinat en base al vestit”.

Quant al maquillatge, l’Itziar explica que «tothom ens demana coses molt netes i que busquem la naturalitat». «Ens basem en la il·luminació i en l’hora de la celebració, però, de nou, ens demanen sempre naturalitat”.