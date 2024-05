Què és la gastritis nerviosa, que no és causada per bacteris, i com es pot prevenir

Vivim en una societat on l'estrès i l'ansietat són presents en el nostre dia a dia. I la veritat és que aquests problemes emocionals tenen un clar impacte en la salut física de les persones. Una de les formes més habituals en les quals l'estrès i l'ansietat es manifesten en l'àmbit físic és la gastritis nerviosa, més coneguda com a ansietat en l'estómac.

Els especialistes assenyalen que l'aparell digestiu és dels més sensibles a l'estrès, que és capaç d'alterar molt el seu funcionament provocant aquest trastorn. I és que com explica el doctor J. Vares Lorenzo, cap del Servei d'Aparell Digestiu de l'Hospital Sanitas CIM, “una bona salut mental és fonamental perquè el seu estat es manifesta en respostes fisiològiques”.

Principals símptomes de la gastritis nerviosa

Com explica l'especialista en aparell digestiu entre els símptomes que provoquen la gastritis nerviosa més freqüents són:

Mal de panxa

Falta d'apetit

Diarrea

Abdomen inflat

Marejos

Nàusees

Rots

Digestions molt lentes

Reflux

Alleujar la gastritis nerviosa mitjançant l'alimentació

Per a eliminar totes aquestes molèsties el més indicat seria analitzar les circumstàncies individuals que estan produint aquesta situació d'estrès i ansietat. Però mentre això es fa, o en cas de moments molt puntuals d'estrès o ansietat, el pacient pot acudir a algunes recomanacions per a alleujar els símptomes de la gastritis nerviosa.

Les primeres serien recomanacions d'alimentació que es poden posar en pràctica, si es tracta d'unes molèsties gàstriques relativament recents en el temps, molt puntuals i a causa d'un pic molt elevat d'estrès, i que poden ser suficients per a alleujar aquestes molèsties.

Una dieta rica en fruites, verdures i hortalisses. El seu consum és encara més necessari en episodis d'ansietat, gràcies al seu alt contingut vitamínic, mineral i de fibra. Una bona hidratació. El consum de fruites i verdures aporta una gran quantitat de líquid que ha de reforçar-se bevent aigua, entorn de 2 litres diaris. “Per a potenciar el consum d'aigua, es pot recórrer a infusions o te”, recorda el doctor Vares. Entre els aliments a evitar, es recomana reduir el consum de lactis, aliments molt ensucrats o plats molt picants. A més, l'expert recomana realitzar diversos menjars al dia prenent petites quantitats.

Totes “aquestes pautes alimentàries van encaminades a un objectiu: realitzar digestions molt lleugeres i el menys exigents possibles per al nostre cos i el nostre sistema gastrointestinal”, afegeix el doctor.

Aquests remeis poden ser efectius per als episodis d'estrès molt puntuals que es produeixen per una causa concreta i que es resolen ràpidament. Però si l'estrès o l'ansietat es cronifiquen, “els remeis ja no han d'estar tan enfocats a l'aparell digestiu, sinó que han d'apuntar a una cura de la salut mental”, assenyala l'expert.

Cuidar la salut mental per a alleujar la gastritis

L'alleujament de la gastritis nerviosa enfocat des de la salut mental passa per fer canvis en la rutina diària que aportin més calma i tranquil·litat. Per a això, el doctor Vares recomana:

Canvis en la manera de respirar. Està indicat en aquests casos realitzar respiracions abdominals, que impliquen els músculs de la zona de l'estómac. “Són molt útils per a realitzar una respiració més lenta, profunda, plaent i conscient, i està demostrat que és un remei efectiu contra l'ansietat”.

Practicar esport. S'ha de triar un esport que agradi i que aconsegueixi que ens relaxem. Poden ser tant exercicis físics amb molta activitat cardiovascular i cansament, o altres més relaxants com el ioga. "En tots els casos, l'objectiu és el mateix: aconseguir mantenir un estat mental de desconnexió, relaxació i disminució de la tensió", afirma el doctor Vares.

Realitzar activitats creatives, ja que indueixen a una major distracció psicològica.

Si malgrat seguir totes aquestes pautes, les molèsties gastrointestinals continuen, el millor és acudir a un especialista que realitzi una revisió amb la finalitat de realitzar diagnòstic precís i efectiu amb solucions més personalitzades.