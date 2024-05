Els trucs per acabar amb les males olors de la nevera

La fulla de llorer té infinitat d'usos: per la cura de la pell, per la llar, etc. La veritat que és un producte natural ideal per a la neteja. En aquest cas, t'explicarem com utilitzar-la en la cuina i especialment, en la nevera. Descobriràs múltiples beneficis que de segur no sabies.

A part de per condimentar plats i donar-li un toc saborós, aquesta fulla t'ajudarà a eliminar la desagradable olor de la nevera. Per això només hauràs d'humitejar una fulla d'aquesta planta i col·locar-la a un prestatge. Aquesta absorbirà les males olors i desprendrà una bona aroma.

Aquest mètode, econòmic i senzill, el pots utilitzar per a qualsevol espai de la llar: armaris, calaixos o habitacles que facin mala olor, com el bany. A més, pot ser de gran ajuda si convius amb un fumador a casa.

La fulla de llorer et farà estalviar una neteja extra per males olors / @ prostooleh

Altres trucs per eliminar la mala olor de la nevera

Una llimona partida

Claus aromàtics

Bicarbonat o carbó : poseu un recipient amb un grapat d'aquest producte a l'interior de la nevera per bregar amb les males aromes.

: poseu un recipient amb un grapat d'aquest producte a l'interior de la nevera per bregar amb les males aromes. Molla de pa amb vinagre: posa una molla de pa amb vinagre en un plat dins la nevera.

Si l'olor persisteix pot ser perquè hi hagi algun aliment que estigui en mal estat, així que el millor és que posis en marxa una neteja en profunditat del teu electrodomèstic: