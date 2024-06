Compte amb aquestes taronges i pebrots: ordenen la seva retirada per posar en risc la salut

El Sistema d'Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) ha comunicat el rebuig de la importació de taronges d'Egipte i de pebrots del Marroc, per trobar en ells un alt contingut de residus de Clorpirifòs.

La notificació avisa de la detecció de Clorpirifòs en pebrots dolços conreats al Marroc i que han estat localitzats en els controls fronterers a Espanya. Aquesta detecció s'ha produït en els controls rutinaris que es realitzen a la frontera. La RASFF ha qualificat l'alerta com un risc molt greu, però no ha especificat quins perills o símptomes s'associen a la toxicitat d'aquests pesticides.

Segons el Rasff, les autoritats sanitàries han detectat la presència de clorpirifòs en unes taronges d'Egipte, i que anaven a ser distribuïdes per diferents establiments del nostre país.

Tal com s'adverteix en l'alerta publicada a nivell europeu, la presència d'aquest insecticida en la popular fruita va ser detectada en un "control oficial en el mercat". Així, el Rasff ha qualificat el risc com a "greu" i ha ordenat "informar els destinataris" de l'incident que podria posar en risc la salut de la població.

La Comissió Europea prohibeix des de l'any 2020 l'ús tant del clorpirifòs com del metil-clorpirifòs com a pesticides. L'Agència per a Substàncies Tòxiques i el Registre de Malalties dels Estats Units estableix que el clorpirifòs és "un insecticida organofosforat d'ampli ús en els habitatges i en l'agricultura". S'usava per a controlar plagues de paneroles o puces, així com també en alguns collarets repel·lents per a gossos.

Entre els símptomes d'una exposició a curt termini i en quantitats d'escassos mil·ligrams hi ha els "marejos, fatiga, secreció nasal, llagrimeig, salivació, nàusea, molèstia intestinal, suor i canvis en el ritme cardíac". No obstant això, a nivells més elevats, la persona exposada pot sofrir "paràlisi, convulsions, desmais i fins a la mort".