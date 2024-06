Ho has de saber: Coneix com canvia el teu cos quan no practiques sexe

Ja no recordes què era anar al llit amb una altra persona i tenir un orgasme espasmòdic d'aquells que fan que oblidis on ets durant uns segons? Doncs, a més d'estar perdent un moment de plaer i diversió, estàs privant el teu organisme de certs beneficis provats científicament, tal com expliquen en un article de Men's Health. Uns beneficis aplicables tant a homes com a dones, el primer dels quals és una reducció considerable de l'estrès. En paraules de la neurocientífica Debra Sog, "durant un orgasme s´alliberen endorfines que poden ajudar a millorar l´estat d´ànim".

Aquesta alteració de la composició hormonal del teu organisme, ara més rica en endorfina, en dopamina i en oxitocina i més pobre en cortisol, l'hormona de l'estrès, té moltes altres conseqüències a la teva vida més enllà de l'estat d'ànim: dormiràs molt millor, gaudiràs d´una pressió arterial més baixa i tindràs menys probabilitats de patir una malaltia cardíaca. Sense bons orgasmes, i amb més cortisol circulant pel teu cos, tots aquests beneficis desapareixen, creant un cercle negatiu, ja que dormir malament i tenir la pressió arterial alta generen altres problemes de salut.

Però és que sense sexe la teva memòria també perd força capacitat. En concret, i com va concloure un estudi de la Universitat de Konkuk, a Seül, "la interacció sexual podria ser útil per esmorteir la neurogènesi de l'hipocamp adult i la funció de memòria de reconeixement". Podríem, en una sequera sexual, perdre tanta memòria que oblidéssim que portem cinc mesos sense sexe i agreujar les coses? No és tan exagerat, però la comunitat científica sembla que està d'acord que el sexe, si bé no és necessari per sobreviure, augmenta el rendiment fisiològic i la salut general.

I una altra prova inqüestionable és el nostre sistema immunològic. Pel que sembla, i segons una investigació duta a terme pels psicòlegs Carl Charnetski i Francis Brennan Junior, mantenir relacions sexuals una o dues vegades per setmana augmenta les concentracions d'immunoglobulina A, un dels anticossos naturals principals, entre les funcions dels quals es troba protegir-nos davant del refredat comú.