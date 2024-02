Divendres nit, per fi ha acabat la setmana. Oi que no tens gaires ganes de cuinar? Segurament optaràs per una pizza, demanar menjar perquè te'l duguin a casa o, per un sandvitx. La veritat és que aquestes tres opcions poden ser saludables si, fas tu la pizza, demanes menjar saludable o et crees un sandvitx vegetal, per exemple. Però, què passa quan fas un sandvitx mixt per sopar? Creus que és saludable? Res d'això! Compte perquè és molt nociu per a la salut.

Les raons per no sopar un sandvitx mixt i les seves alternatives La primera és el pa de motlle. Té farines refinades que produeixen un efecte inflamatori al teu organisme. En el seu lloc et recomanem que optis per opcions integrals que són carbohidrats d'absorció lenta i que a més, et donaran més aportació de fibra. Segur que més d'una vegada li has posat mantega per donar-li una mica més de sabor. Un gran error si estàs buscant cuidar la teva alimentació . El pernil dolç és l'altre gran enemic a l'hora de sopar. Si ets dels que compra aquest producte de forma habitual, que sàpigues que amb prou feines té carn , i és molt baix en proteïnes. Un producte processat que és millor canviar per carn de gall d'indi, assegurant-te que el percentatge sigui alt. D'altra banda, el formatge a rodanxes o trinxet és, de tot, menys formatge.

Un gran error si estàs buscant Si ets dels que , i és molt baix en proteïnes. assegurant-te D'altra banda, Si vols fer un sopar ràpid, saludable i que t'aporti nutrients el millor que pots fer és una truita francesa, amb embotit de gall d'indi, una amanida i un gotet d'arròs o quinoa que es pot fer al microones i que et portarà el mateix temps. Sí, així i tot, ets dels que no pot renunciar al seu sandvitx has de saber que no ho has de fer. Hi ha opcions molt saludables, carregades de nutrients i amb els quals soparàs de forma saludable i light. Canvia el pa, aposta per l'alvocat, els ous durs o el formatge fresc i fes una volta als teus sopars.