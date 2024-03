Durant anys hem pensat que picar entre hores pot ser perjudicial, sobretot si el nostre objectiu és perdre pes a través d'una dieta equilibrada. Però ara, una investigació ha revelat que a banda de la qualitat i la quantitat dels aliments que ingereixes mentre piques, l'horari en què ho fas té una importància vital.

L'estudi dut a terme per Kate M. Bermingham, del King's College de Londres, ha conclòs que al voltant del 25% dels aliments que ingerim cada dia, es produeix fora dels àpats tradicionals. No importa si és a la feina, de camí a casa o després de sopar: tot això és 'picar entre hores'.

Tot i això, el més perillós de tot és l'horari, perquè l'equip d'investigadors dirigit per Kate M. Bermingham assegura que és molt mala idea menjar a partir de les 21.00 hores, ja que s'escurça el període de dejuni nocturn i es pot produir un descontrol de la glucosa i lípids a la sang, sense importar si menges molt o poc, més o menys calories

D'aquesta manera, no és el mateix si piques entre hores fins a mitja tarda, que si ho fas després d'haver sopat. El consell que extraiem d'aquesta investigació és 'no trepitjar' la cuina a partir de les 21.00 hores i avançar tant com sigui possible els sopars perquè no afectin el nostre organisme. I si vols 'picotejar' de forma saludable, menja una poma, una mica d'hummus amb pastanaga o uns quants fruits secs.