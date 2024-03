El superaliment per mantenir a ratlla el colesterol i la panxa a partir dels 40 anys

Segur que ho has notat. En anar celebrant aniversaris et va costant més i més aprimar-te. I la panxa no acaba de marxar encara que t'hi esforcis. Però no et preocupis, ens passa a tots. I té una explicació lògica i científica contrastada pels nutricionistes. Miquel Girones, un dels coach amb més renom a les xarxes socials, explica que a partir dels 40 anys el cos entra en una fase de degradació muscular difícil de frenar. "Perdem múscul i per tant el metabolisme basal baixa", diu l'expert. I això què significa? Doncs que cremem menys calories quan estem en repòs i això fa que acumulem més greix al cos. I hi ha solució? És clar que n'hi ha, però cal saber afrontar aquest canvi.

Córrer i cinta? No! Millor fer peses

A partir dels 40 els experts asseguren que per perdre pes és fonamental reduir els exercicis de cardio (com córrer, la cinta del gimnàs o la bicicleta estàtica) i per contra augmentar els de força. "Cal guanyar massa muscular perquè així podrem seguir cremant calories quan dormim, quan estem al sofà en definitiva el cos seguirà treballant com abans dels 40 quan estàs en repòs", assegura Girones.

També és important a partir d'aquesta edat seleccionar bé el menjar. El que ingereixes. En aquest sentit, l'esmorzar és fonamental. I esmorzar correctament és encara ho és més. Hi ha moltes persones que en el seu dia a dia deixen de banda aquest àpat. Apurar fins a l'últim minut de les hores de son nocturn, sortir amb presses cap a la feina o la falta de gana en despertar-nos són alguns dels factors principals que fan que moltes persones surtin de casa sense haver pres l'esmorzar. Molts altres sí que esmorzen, però el limiten a la ingesta d'un cafè o un got de llet amb galetes, de manera que a més de no ser sa el que hem triat no compleix amb les funcions que hauria de tenir el primer àpat del dia.

Els nutricionistes recomanen esmorzar alvocat. Per diverses raons: la primera és que és un aliment amb molt de greix que contribuirà a saciar-te. Et deixarà ple i farà que després no piquis a mig matí a l'oficina.

De vegades, els seus detractors diuen que engreixa més del que pensem per la quantitat de greixos que aporta al nostre cos, però l'Organització Mundial de l'Alvocat (WAO) desmunta els mites relacionats amb aquest superaliment que mai no hauria de faltar al nostre rebost.

Els punts forts de l'alvocat