La Fundació Privada Pirineus guanya un dels premis de BBVA Futur Sostenible

La Fundació Privada Pirineus ha estat premiada amb 35.000 euros en la convocatòria solidària BBVA Futur Sostenible organitzada per BBVA Asset Management. L’entitat podrà comprar la maquinària necessària per a dur a terme el projecte «Una llar amb ànima», l’objectiu de la qual és oferir una nova oportunitat laboral i de formació a les persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant la producció i venda de llenya procedent de la gestió forestal sostenible dels boscos del Pirineu. En els mesos que no hi hagi producció, es formaran als empleats en matèria forestal perquè es puguin dedicar a gestionar els boscos d’aquesta zona.