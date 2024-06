Tirallongues completa una bona actuació a la diada de Colles de l’Eix

La colla castellera dels Tirallongues de Manresa va actuar dissabte a Salt juntament amb la colla local dels Marrecs de Salt, els Castellers de Lleida i els Sagals d’Osona amb motiu de la diada de colles de l’eix. Com ja és tradicional en aquesta diada, les quatre colles van exhibir i descarregar un castell de 4 de 7 de germanor. Aquesta estructura està composta per cada una de les quatre rengles per membres de les diferents colles participants, coronant sempre el castell la colla local, en aquest cas l’enxaneta dels Marrecs de Salt. Els Tirallongues van iniciar la seva participació descarregant dos pilars de 4 d’entrada. A primera ronda de castells van descarregar un 5 de 7, un 4 de 7 amb agulla a segona ronda i un 4 de 7 a la tercera. A les rondes de pilars van executar un pilar de 5 i es van acomiadar de la jornada amb dos pilars de 4. Un cop més els manresans van tornar a completar una reeixida actuació fora de casa descarregant estructures importants de set i set pisos i mig.

El 5 de 7 dels manresans / Tirallongues