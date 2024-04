El tractament amb ultrasons que es va incorporar fa dos anys a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona per tractar sense cirurgia malalties com la tremolor essencial o el Parkinson ha permès millorar l'estabilitat del pols dels pacients entre un 70% i un 90%. Can Ruti, de fet, és el primer centre públic català en incorporar aquesta tècnica i ja s'ha intervingut a més de 220 pacients sense necessitat d'aplicar la cirurgia "agressiva" que significava implantar elèctrodes intracerebrals al malalt. Ara, a més, es pot arribar a un número de pacients "molt més gran" perquè la intervenció no te tantes contraindicacions, segons detalla el cap de la Unitat de trastorns del moviment de l'àrea de Neurociències de Can Ruti, Ramiro Álvarez.