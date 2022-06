El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha volgut evidenciar aquest dimarts la falsedat dels plantejaments sobre el castellà a l'escola catalana responent irònicament una pregunta de la premsa al Congrés sobre aquesta qüestió. "M'està parlant en espanyol, i no l'entenc. Com sap, sóc català, i aleshores no l'entenc. Hi ha un problema a Catalunya amb l'espanyol, i no l'entenc", ha dit en un castellà perfecte al seu interlocutor. En una altra pregunta, Rufián també ha lamentat la diferència entre la celeritat en les actuacions de la justícia respecte al cas d'espionatge al govern espanyol i la inacció en els del 'Catalangate'. En aquest país, ha dit, "hi ha víctimes de l'espionatge de primera i de segona".

Rufián ha fet aquestes manifestacions després que el jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama ha aixecat el secret de sumari sobre l'espionatge amb Pegasus als mòbils del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i als ministres de Defensa i de l'Interior, i hagi citat a declarar el ministre de la Presidència, Félix Bolaños. El mateix jutge no va acceptar que la Generalitat es personés en el cas i no investiga el 'Catalangate'. "S'està fent més en una setmana que en un parell d'anys", ha dit el portaveu d'ERC, perquè "nosaltres portem demanant investigació sobre l'espionatge a Torrent i Maragall des de fa un parell d'anys" i "sorprenentment s'han mogut ara i no abans". "Ens preocupa molt que s'espiï gent d'aquest país per les seves idees i cal esclarir que ha passat", ha dit. Manté l'aposta pel diàleg Rufián també ha respost una pregunta sobre les declaracions del nou secretari general de Junts, Jordi Turull, a 'El Matí de Catalunya Ràdio', on ha donat per "liquidada" la taula de diàleg. El portaveu d'ERC al Congrés considera que l'aposta pel "diàleg, la negociació i la paraula" manté la seva vigència i que cal "dialogar i negociar". En tot cas ha afegit que ell "no parla de Junts", perquè "Catalunya és més que una discussió entre ERC i Junts", i ha desitjat "tota la sort del món a l'espai convergent". No aclareix el vot al pla anticrisi El portaveu d'ERC no ha aclarit el vot de la seva formació sobre el pla anticrisi. "És cert que entenem que són mesures necessàries, ja ho vam dir al seu moment", ha dit, però "ningú del govern s'ha posat en contacte amb nosaltres". "Hem demanat ampliar ajudes, però no puc avançar el vot". També ha lamentat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, comparegui al Congrés per informar sobre el canvi de posició respecte al Sàhara 82 dies després que es conegués el contingut de la carta que va enviar al rei del Marroc. "No és nou que el PSOE utilitzi la Mesa per adaptar-se als seus temps polítics, a la seva agenda, i és una autèntica barbaritat que 82 dies després estiguem demà debatent sobre el Sàhara".