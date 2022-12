“El 2023 ha de ser l’any de donar forma a la proposta catalana d’Acord de Claredat”. Així s’ha expressat el president Pere Aragonès en el seu missatge de Nadal, on ha explicat que la Generalitat impulsarà el 2023 “una gran conversa” a Catalunya per fixar les condicions d’un nou referèndum. Aragonès ha reivindicat els fruits del diàleg, però ha dit que ara cal assolir un “nou punt de trobada de la societat catalana”. Aquest acord ha de permetre tenir “tota la força i tota la legitimitat interna per ser defensat davant de l’Estat com una proposta de país” i ha de ser “explicable i homologable a nivell internacional”. També ha demanat “responsabilitat” als partits per aprovar els pressupostos i que “no demorin més” la decisió.