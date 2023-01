L'advocat de Carles Puigdemont Gonzalo Boye ha acusat aquest dijous el magistrat Pablo Llarena de ser incongruent amb els líders del procés exiliats després de retirar-los el delicte de sedició però mantenir els processaments per malversació i desobediència. "Fa com Groucho Marx, si no li agraden aquests delictes en tinc d'altres", ha dit a Brussel·les. Boye feia referència a una de les cèlebres frases de l'actor americà, 'Aquests són els meus principis, si no li agraden en tinc d'altres'. L'advocat també ha subratllat l'enfrontament de Llarena amb el poder legislatiu, l'ha acusat de tenir "ànim persecutori" i ha assegurat que no variarà la defensa de l'exili, que passa per esperar la sentència sobre la immunitat.