La població d'ossos al Pirineu continua creixent i arriba als 83 exemplars (76 l'any 2022). A Catalunya se n'han detectat 41 al 2023. L'any 2022 n'hi havia 38. Durant l'any 2023 van néixer 16 cries d'os als Pirineus d'un mínim d'11 ventrades. Es tracta d'una de les xifres de ventrades més altes registrades des dels primers reforços de població de l'espècie l'any 1996. Per primer cop des del 2007, el Cos d'Agents Rurals va trobar un indici d'os a l'Alt Urgell. Pel que fa a exemplars que es donen per morts o desapareguts durant l'any 2023, la xifra és de 7 (3 adults i 4 subadults). En aquest recompte de baixes, es comptabilitzen els exemplars dels quals es té evidència de la mort o bé no es té cap indici des de fa dos anys.