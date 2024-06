El diputat de Junts Josep Rull ha estat escollit president del Parlament en segona votació després de rebre els vots del seu partit, d'ERC i la CUP. En total, 59 vots a favor per davant dels 42 que ha rebut la diputada del PSC Sílvia Paneque. Així doncs, la mesa d'edat ha comptabilitzat el vot dels diputats de Junts Carles Puigdemont i Lluís Puig tot i que el Tribunal Constitucional (TC) hagi tombat el vot delegat i el vot telemàtic que Puig exercia en l'anterior legislatura. Per la seva banda, els comuns han votat en blanc i no s'han decantat per cap de les dues opcions. D'aquesta manera, han tancat la porta a la possibilitat que el PPC donés els seus vots a la candidata socialista.