L'European Balloon Festival ha arrencat aquest dijous a primera hora amb unes condicions meteorològiques adverses per als vols en globus. Per això, l'organització ha decidit que només volessin els globus més petits i s'ha fet un trajecte curt i a baixa alçada. "Avui tenim unes condicions límit per volar en globus", relatava Àngel Aguirre, un dels pilots. La 26a edició del certamen, que s'allargarà fins diumenge, recupera tots els vols de matí i de tarda i també l'encesa nocturna de globus, després de dos anys de vols reduïts per la pandèmia. També s'ha presentat una cistella de gran format amb capacitat per a 28 passatgers, que finalment només s'ha pogut enlairar amb unes cordes lligades a terra, el que s'anomena un vol captiu.