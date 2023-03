La Diputació de Barcelona acaba de començar les obres del projecte Vies Blaves Barcelona. La presidenta de l'ens, Núria Marín, ha destacat que els 250 quilòmetres totals que s'habilitaran d'aquí fins el 2036 seran una obra "que quedarà per sempre". La primera intervenció consisteix en la construcció d'un tram de 19 quilòmetres de la Via Blava Anoia, que transcorre per Jorba, Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i la Pobla. Els treballs han comptat amb una subvenció de 4,5 milions d'euros de fons europeus i 1,5 milions d'euros de fons propis.