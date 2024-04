Igualada ja ho té tot a punt per arrencar la 35a edició de la Mostra, que se celebrarà entre l'11 i el 14 d'abril i comptarà amb una vuitantena de funcions de 37 companyies. En una entrevista a l'ACN, el director artístic del festival, Ramon Giné, ha dit que enguany s'incrementen els espectacles a la via pública i també hi haurà més programadors i companyies internacionals. Un dels reptes de Giné és que el festival "comenci a treure etiquetes": "Ja no parlem d'espectacles infantils, per a tots els públics o familiars perquè no volem excloure cap públic". Etiquetes que també es volen treure dels gèneres dels espectacles perquè, segons explica, "cada cop les propostes són més multidisciplinàries". La Mostra espera més de 30.000 espectadors.