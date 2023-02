Una trentena de persones de la família de les bessones que han protagonitzat els dramàtics fets de Sallent han sortit al carrer aquesta tarda de divendres clamant "justícia" i "stop bullying". No només han fet la protesta, sinó que l'han fet des de l'escola Torres Amat, al parc de Sallent, fins a l'institut Llobregat, al barri de l'Estació, perquè entenen que al primer centre ja hi havia una situació d'assetjament cap a les bessones, per als manifestants no prou ben tractat per part del professorat, i que la situació va continuar a l'institut, on també afirmen que no es va tractar bé la resolució del conflicte que feia malviure les nenes.