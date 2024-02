Laia Angrill, representant de la plataforma Revolta Pagesa a l'Alt Urgell, diu que han volgut fer visible amb la protesta la burocràcia "excessiva i esgotadora" que han de fer. Diu que aposten per fer mobilitzacions en punts específics per traslladar el seu malestar i deixar més de banda les carreteres. Adrià Ubach, representant de la plataforma Revolta Pagesa a l'Alt Urgell, diu que volen "viure de la terra" i no haver d'estar "fent papers a cada moment" i que les protestes continuaran.