La Seu senyalitzarà les cinc llambordes dels veïns deportats

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha sol·licitat al Memorial Democràtic una subvenció per a la senyalització de les cinc llambordes Stolpersteine que hi ha instal·lades a la ciutat.

Aquesta ajuda s’emmarca en les subvencions adreçades a projectes d’activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica, segons ha remarcat el mateix consistori. En aquest sentit, des de l’equip de govern han recordat que la Seu d’Urgell compta des de fa un any amb cinc llambordes Stolpersteine que recorden els cinc urgellencs que van ser deportats als camps de concentració nazi: Victorià Córdoba Bordoll, Antonio Vial Candia, Remigio Morella Giraut, Bonaventura Aixàs Obiols i Josep Sans Sansa. Les cinc llambordes es poden trobar davant dels domicilis particulars d’aquests urgellencs. Així, l’itinerari de les cinc Stolpersteine és: plaça de Sant Nicolau, 12, domicili de Victorià Córdoba Bordoll; carrer de les Eres, 16-22, domicili d’Antonio Vial Candia; plaça del Carme, s/n, domicili de Remigio Morella Giraut; carrer dels Canonges, 51, domicili de Bonaventura Aixàs Obiols; i carrer de l’Escorxador, 7, domicili de Josep Sans Sansa. Les rajoes són llambordins fets de formigó, de 10 com per 10 com i coberts d’una fulla de llautó en la que es graven les dades essencials de la persona. L’objectiu de l’acció cultural és fer aturar el vianant i fer-lo pensar en la persona desapareguda, assassinada o torturada.