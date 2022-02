El cuiner moianès Nandu Jubany ha creat unes croquetes de xocolata que es vendran als establiments de Bon Preu i Esclat i Ametller per tal de recaptar fons per al projecte Realitat Millorada, impulsat per la Fundació A. Bosch, la Fundación Aladina i la Fundació Small, totes elles dedicades a la lluita contra el càncer infantil, que té com a objectiu recaptar més de 6 milions d’euros per a dur a terme un projecte integral de condicionament i humanització de l’Àrea d’Hospitalització d'Oncologia i Hematologia Pediàtriques de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona. Aquest 15 de febrer, coincidint amb el Dia Internacional del Càncer Infantil, Jubany llançarà al mercat les croquetes de xocolata solidàries. Durant els tres primers mesos des que es posin a la venda es destinarà part de l’import de la compra a aquesta remodelació hospitalària.