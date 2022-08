La Cabra d'Or torna a generar eufòria al centre històric de Moià. A les 6 de la tarda ha donat el tret de sortida la gran cercavila pels carrers per lliurar la cabra al senyor de Planella, una festa que ha omplert els carrers de joia i alegria. Petits i grans s'han sumat a aquesta celebració, en què no hi ha faltat la música ni les ganes de passar-ho bé. Aquest dijous té lloc la segona jornada de la festa, que esdevindrà l'esclat final d'una tradició que ja ha recuperat tota la seva esplendor després de dos anys trastocats per la pandèmia.