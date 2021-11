Darrere de la informació fiable hi ha molta gent treballant, no es fa sola. En un món on cada vegada circulen més fake news i notícies fetes a base de piulades cal un periodisme responsable. En aquest vídeo, mostrem com és un dia a la redacció de Regió7, una jornada que sempre va seguida d'una altra, els 365 dies de l'any. Tot un equip de professionals compromesos amb el periodisme de qualitat des del 1978 i que te l'ofereix de forma continuada durant tot el dia a través del paper i Internet.