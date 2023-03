Estudien batxillerat artístic a l’institut Lluís de Peguera, ja sigui en l’especialitat plàstica, ja sigui en l’especialitat escènica. Però arribaven a la sala d’actes del centre amb la idea que els farien una xerrada avorrida. Ara bé, de seguida els van advertir: no us asseieu gaire, que us tocarà posar-vos en marxa. Txus Eguílaz (Tudela, 1981), que divendres oferirà a Manresa (20 h, teatre Conservatori, 5 euros) Got Rhythm, un espectacle en el qual mostra les seves habilitats rítmiques, els va oferir un taller que els va fer posar les piles per treure el ritme que cadascú porta a dins. I tot plegat ho va fer possible Platea Jove, el cicle que des del 2002 ofereix espectacles de teatre, música o dansa al teatre Conservatori, especialment adreçats als alumnes d’institut i a un preu assequible. Un cicle que, a més, compta amb els propis joves per fer-ne difusió als centres.