Dagoll Dagom s'acomiadarà el 2024 coincidint amb els 50 anys de la companyia. Abaixaran el teló, però, per la porta gran, amb la reestrena al Teatre Victòria del seu musical insígnia, 'Mar i Cel', basat en l'obra d'Àngel Guimerà, amb música d’Albert Guinovart i text de Xavier Bru de Sala. L'espectacle es va estrenar per primera vegada el 1988 i, des de llavors, s'ha portat a escena en dues produccions diferents més: la del 2004 i la del 2014. En aquest temps, per les platees hi han passat 1.219.535 espectadors -prop de 180.000, estudiants-, amb un total de 1.300 funcions. L'estrena de la nova versió està prevista per al setembre i les entrades es posen a la venda aquest dilluns a les 10 h, coincidint amb l'inici dels càstings presencials.