El director i presentador del programa nocturn 'El chiringuito' i de l'informatiu esportiu de migdia 'Jugones', Josep Pedrerol, dona la seva opinió sobre les declaracions de Xavi Hernández en què va dir que els «pitjors dies» de la seva vida els ha passat com a entrenador del Barça. «Xavi no sabia el que era la pressió?», «Jugar en el millor Barça de la història no suposava pressió? Jugar amb la selecció espanyola no suposava pressió?», es pregunta Pedrerol en el seu anàlisi.

Aquests són alguns dels titulars de la seva anàlisi: «Em van sorprendre molt les paraules de Xavi dient que els pitjors dies de la seva vida els ha passat com a entrenador del Barça. I jo em pregunto, Xavi no sabia el que era la pressió?»

«Entenc que les crítiques sempre són difícils d'assumir i que el que més fastigueja és que afecti la teva família. Ho puc entendre però Xavi ha sigut molt criticat?»

«El balanç de Xavi no ha sigut bo, però hi ha esperança. Sap el que vol, sap el que busca, i això és important. Recuperar l'ADN, el del joc bonic, el del joc brillant amb èxits al qual encara no s'ha arribat»

«Ser jugador és una història diferent. El jugador viu en una bombolla. Ser entrenador és molt més complicat i Xavi està vivint això, però no hi ha motius per queixar-se»

«Xavi està sent molt cuidat per la premsa a Barcelona. Se'l respecta, se'l valora i se l'admira. També per l'afició i per Laporta, que li està plantejant ja la renovació»