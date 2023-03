El director i presentador del programa nocturn 'El chiringuito' i de l'informatiu esportiu de migdia 'Jugones', Josep Pedrerol, dona la seva opinió sobre les declaracions de Xavi Hernández en què va dir que els «pitjors dies» de la seva vida els ha passat com a entrenador del Barça. «Xavi no sabia el que era la pressió?», «Jugar en el millor Barça de la història no suposava pressió? Jugar amb la selecció espanyola no suposava pressió?», es pregunta Pedrerol en el seu anàlisi.