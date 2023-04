El director i presentador del programa nocturn 'El Chiringuito' i de l'informatiu esportiu de migdia 'Jugones', Josep Pedrerol, defensa de les crítiques a Gavi i Vinicius, dos dels jugadors més assenyalats com a protagonistes de diverses polèmiques en els últims partits, com el clàssic de la Copa del Rei al Camp Nou d'aquest dimecres.

"No assenyalem a aquests jugadors com a culpables. Ells són les víctimes moltes vegades. Al meu equip, els dos. En el meu equip vull Gavi i vull Vinicius", defensa el periodista.

Aquests són alguns dels titulars de la seva anàlisi:

"Tinc la sensació que ens carregarem el futbol. No pels àrbitres ni pel VAR, sinó perquè estem pendents de qualsevol detall, critiquem qualsevol cosa".

"No són Gavi i Vinicius els que fan que la gent s'aixequi als estadis?"

"Jo vull jugadors compromesos, que sentin l'escut, que lluitin de veritat, no els qui van al camp a passejar-se".

"Celebrem que hi hagi jugadors com Gavi o com Vinicius. Critiquem el que fan malament, però no assenyalem a aquests jugadors com a culpables".