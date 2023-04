El director i presentador del programa nocturn 'El Chiringuito' i de l'informatiu esportiu de migdia 'Jugones', Josep Pedrerol, dona la seva opinió sobre la possible tornada de Leo Messi al Barcelona. "La tornada de Messi al Barça ve de gust encara que hi ha qui diu que no, que Messi no està preparat futbolísticament per tornar al Barcelona", diu Pedrerol.

Aquests són alguns titulars del seu videoanálisis: "Hi ha qui diu que és simplement una tàctica de Laporta per fer oblidar la seva marxa traumàtica del club" "Messi és l'actual campió del món. És el jugador més aclamat i ha de tornar per acomiadar-se bé del club" "De veritat hi ha algú que pensi que la tornada de Messi és dolenta per al Barça? El que pensa això, no és culer""