La dotzena etapa del Dakar ha estat dura per a Carles Checa. El santfruitosenc ha explicat que "se’ns ha complicat una mica la cosa. Anàvem molt bé i havíem agafat gust a les dunes. En una maniobra per pujar-ne una ja no se’ns ha engegat el cotxe i després se’ns ha trencat el canvi. Arribar aquí ha estat una odissea i estem satisfets d’haver-ho pogut aconseguir".

Per la seva banda, el copilot, Marc Solà, ha afegit que "Se'ns ha parat el cotxe en una duna. Se’ns ha trencat el demarré. L’hem intentat desclavar i no hi ha hagut manera. Ens ha remolcat d’altra gent i estem contents per ser aquí. Ara hem de pensar d’arreglar el cotxe i tirar endavant".