Els Mossos han detingut tres homes, d'entre 23 i 34 anys, acusats de 15 robatoris amb força i pertinença a grup criminal des del setembre de l'any passat i fins a finals del 2023. En concret, se'ls acusa de quatre robatoris a Sant Just Desvern, quatre a Sant Fruitós de Bages, dos a Manresa, dos a Santpedor, un a Sant Joan Despí, un a Sant Andreu de la Barca, i un a Sallent. Els lladres entraven a l'empresa per la força i principalment sostreien material informàtic. En total, la quantitat supera els 100 ordinadors. Els integrants seguien un mateix 'modus operandi'. Tots els detinguts, que ja han passat a disposició judicial, tenen antecedents per fets similars. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.