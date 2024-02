Un accident amb tres vehicles implicats ha obligat aquest migdia a tallar la carretera C-16, a Bagà, en tots dos sentits de la marxa.

Els serveis d'emergències han rebut l'avís per l'accident deu minuts abans de la 1 del migdia i hi han enviat dues dotacions. La topada entre els tres vehicles ha tingut lloc al quilòmetre 116,8 de la carretera. Segons les primeres informacions, hi ha persones implicades en l'accident que es troben ferides en estat lleu.

El Servei Català de Trànsit dona pas alternatiu entre Bagà i Guardiola de Berguedà.