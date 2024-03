Vicente i Fernanda, la parella agredida física i sexualment a l'Índia aquesta setmana, han tornat a publicar un vídeo en les seves xarxes socials -on treballen com a creadors de contingut mentre viatgen amb moto per tot el món- per a mostrar que estan bé.

En ell, Vicente explica que "ens trobem bé" i agraeixen "de cor" tot el suport i l'ànim rebut des que va transcendir el succeït, quan un grup de set assaltants van entrar en la tenda de campanya on dormien al nord-est de l'Índia i van violar, durant tres hores Fernanda, en una agressió grupal a la dona hispà-brasilera. "La policia està fent tot el possible per agafar-los, han agafat ja a quatre, en breus agafaran a la resta, tenen totes les dades i els seus noms però han fugit", relata Vicente en el vídeo que ha publicat a Instagram. "L'Índia és un gran país i val la pena visitar-ho, amb les seves coses bones i dolentes, i això ha estat un incident i no se'ns pot quedar el record d'un país dolent, i no és així, moltes gràcies a la Policia", continua el valencià. Fernanda intervé i assegura que sí, que l'Índia té bona gent "però ens hem topat amb uns indesitjables". Vicente assevera: "Esperem que es morin en la presó".