Les estratègies per tallar les ungles als gossos

Les ungles de les nostres mascotes s'han de tallar regularment. No fer-ho pot suposar diversos problemes: mobles ratllats, sofà trencat, etc. Si els nostres gossos tenen contacte natural amb el terra: herba o sorra, sovint ja se'ls hi desgasten soles, però si viuen en un pis o casa i no tenen aquests espais més naturals és molt difícil regular-ho. En aquest article aprendràs com tallar les ungles al teu amic pelut.

És per això que la pedicura canina és un hàbit imprescindible que cal tenir en compte a l'hora de cuidar el nostre millor amic. El problema és que tallar les ungles a un gos, un dels hàbits bàsics d'higiene canina, pot ser força complicat i per a alguns és tot un drama, com li passa a la gosseta del següent vídeo que es va fer viral a les xarxes socials.

Però, amb una mica de traça, les eines correctes, com el tallaungles per a gossos, les seves llaminadures favorites i les tècniques de tall d'ungles per a gossos, podràs fer-li la pedicura a la teva mascota a casa sense problemes. Per això, t'expliquem tots els trucs i consells per fer un bon tall d'ungles en gossos.

Per què has de tallar les ungles al teu gos?

Si has revisat les potes del teu gos hauràs observat que a la planta de les urpes compten amb coixinets sobre els quals aguanten tot el seu pes en caminar. Les ungles de l'animal mai no han de sobrepassar aquest coixinet perquè, quan ho fan, impedeixen que pugui caminar correctament, provocant la torçada dels dits per intentar recolzar a terra els coixinets.

A més, amb el temps aniran adoptant postures estranyes que poden desenvolupar problemes greus a les potes.

No tallar les ungles a un gos també pot suposar l'aparició de ferides al cinquè dit, ja que en créixer acabarà penetrant la pell. Per això, tallar les ungles a un gos de forma regular representa una de les cures bàsiques que no hem de passar per alt.

A quina edat se li poden tallar les ungles a un gos?

Si tens dubtes sobre quan pots començar a tallar les ungles al teu cadell, i la resposta és simple: com més aviat millor. No hi ha una edat determinada per començar a realitzar aquesta pràctica, podem iniciar-la quan observem que les ungles del nostre gos passen el límit comentat i comencen a entorpir els seus moviments. De fet, és altament beneficiós començar a tallar les ungles del cadell perquè ens ajuda a normalitzar l'activitat, aconseguir que s'hi acostumi i ho prengui com a part de la seva rutina. Però has de tenir en compte que durant l'etapa de cadell has d'utilitzar un tipus de tisora adaptat a l'ungla. Per aquest motiu és recomanable acudir al veterinari perquè sigui ell qui faci els primers talls.

Cada quant tallar les ungles a un gos?

Un altre dubte molt comú és la freqüència amb què hem de fer el tall d'ungles. En realitat, no està establert un temps determinat, perquè cada raça presenta un creixement diferent. Com us hem comentat abans, la longitud de les ungles depèn en gran mesura de l'exercici que realitza cada animal. Si el teu gos és molt actiu les urpes es llimaran de forma natural i no necessitaran talls sovint. El que sí que has de tenir clar és que les ungles dels gossos mai no deixen de créixer i, per això, les hauràs de revisar cada setmana i tallar-les quan observis que ha arribat el moment.

Com tallar les ungles a les nostres mascotes / freepik

Eines que necessitaràs per tallar les ungles al teu gos

Cuidar les potes del teu gos i aprendre a tallar-li les ungles requereix certes eines essencials per garantir que la pedicura es faci sense problemes:

Llaminadures per entretenir-lo.

per entretenir-lo. Habitació amb molta llum natural .

. Una tovallola vella o una manta que faci olor de vosaltres (mantindrà tranquil el gos).

(mantindrà tranquil el gos). Unes tisores petites per retallar els cabells al voltant de l'ungla.

per retallar els cabells al voltant de l'ungla. Tallaungles per a gossos. N'hi ha de diversos tipus: alicates petites, tisores...

N'hi ha de diversos tipus: alicates petites, tisores... Llima d'ungles petita per a gossos , per llimar les vores aspres.

, per llimar les vores aspres. Pols hemostàtica, midó de blat de moro, benzocaïna o bicarbonat de sodi per aturar els possibles sagnats.

Tipus d'ungles dels gossos

Abans de res has de tenir en compte que no totes les ungles dels gossos es tallen igual ni totes tenen la mateixa dificultat. Si el teu gos té les ungles clares, tindràs menys problemes. Tot i això, si la teva mascota té les ungles negres el tall es dificulta una mica:

Ungles de gos clares

Quan tallis les ungles al gos, el primer que has de fer és comprovar on acaba la carn interior de l'ungla. Si el teu gos té ungles de color clar, li veuràs el teixit suau i rosat al centre: això és la carn. Aquesta zona es compon d'un got sanguini i un nervi i és més fàcil de veure a les ungles més clares. Si sostens la pota del teu gos a la llum, la carn es veurà a través de l'ungla. Has d'evitar tallar la carn perquè aquesta sagnarà i provocarà dolor al gos.

Ungles de gos fosques

Aprendre a tallar les ungles fosques és diferent. El primer que notaràs és que no veuràs el got sanguini ni els nervis que componen la carn dins l'ungla. Per veure la carn dins l'ungla, aixeca-li la pota amb compte i mira de front el centre de l'ungla sense tallar. Si l'ungla té un petit cercle fosc al centre, això ens indica el començament de la carn. No retallis cap ungla que tingui un cercle al centre. Si no veieu el cercle central, talleu la vora més petita de l'ungla a 45 graus. Comprova de nou per si veiessis un cercle central exposat. Quan vegis el cercle fosc al mig de l'ungla sabràs que has retallat suficient.

Passos per tallar les ungles al teu gos

Comença aixecant-li les potes per veure com està de còmode amb la situació.

amb la situació. Seu a terra per no torçar-li massa les potes.

per no torçar-li massa les potes. Aixequeu-li una pota i mireu-lo sota l'ungla per veure-li bé la urpa i si el teixit viu es pot visualitzar.

i si el teixit viu es pot visualitzar. Col·loca el tallaungles a la vora de l'ungla si no veus la carn.

si no veus la carn. Per tallar l'ungla simplement has de col·locar les tisores a l'alçada adequada i exercir la pressió necessària per fer un tall ràpid i net. La posició adequada és aquella que mostra un tall recte o lleugerament descendent. D'aquesta manera evita tallar les ungles del teu gos en forma diagonal ascendent.

La posició adequada és aquella que mostra D'aquesta manera evita tallar les ungles del teu gos en forma diagonal ascendent. Quan hagis tallat les ungles de la primera pota, felicita'l i ofereix-li una llaminadura abans de passar a la següent.

Què fer si talles la carn sota l'ungla per accident

Si talles massa l'ungla i comença a sagnar, aplica pressió a la punta per aturar el sagnat o submergeix l'ungla en maicena o pols hemostàtica. Si sagna l'ungla, mantingues el gos quiet i tranquil perquè no es faci malbé ni es faci mal en caminar o córrer.