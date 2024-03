La consellera de Territori, Ester Capella, urgeix a l’estat espanyol que inverteixi en el manteniment de la línia R4 per evitar esllavissades com la que diumenge hi va haver a Vacarisses (Vallès Occidental). En una visita al municipi dos dies després del descarrilament d’un tren degut al despreniment de roques, Capella ha denunciat una “falta d’inversions històriques” i ha acusat l’executiu estatal d’opacitat respecte les actuacions fetes: “No sabem què inverteixen ni de qjuina manera ho fan”.