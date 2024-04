Una nena de dos anys i mig va caure del cotxe en marxa per la finestra a la carretera N-260, al terme de Bellver de Cerdanya. La menor va resultar ferida lleu arran de l'accident, que va tenir lloc el dijous de la setmana passada, i els Mossos han denunciat la seva mare, que conduïa el vehicle, per no dur-la lligada amb el sistema de retenció infantil.

L'accident va tenir lloc al trencall per anar als pobles d'Ordèn i Talltendre, quan la nena va treure el cap per la finestra, es va precipitar fora del vehicle i va caure a l'asfalt. La caiguda va deixar ferida lleu la menor, que posteriorment va estar 24 hores en observació per descartar qualsevol lesió greu.