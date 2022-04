Cal Girona és una empresa familiar que va obrir l’any 1992 a Manresa quan la família Girona es va traslladar de Barcelona a la capital bagenca. Els seus fundadors, Anna i Francisco, van obrir un forn de pa al barri de les Escodines, d’on es van moure posteriorment al barri de Cal Gravat, fins arribar a l’establiment d’avui dia al barri de la Parada (just al costat de l’institut Font i Quer). Actualment el negoci és gestionat pels seus tres fills Sergi, Daniel i Francisco i, segons ha explicat un dels propietaris, Sergi Girona, «continuem el negoci amb l’ajuda dels nostres pares, que són els nostres mestres i referents, i els qui elaboren a l’obrador». Un dels productes que més venen són els croissants farcits de diferents mides amb tot tipus de dolç, com kinder bueno, ferrero rocher, oreo, nutella... A la imatge es veu un croissant XL farcit de nutella, pesa 1 kg i fa aproximadament uns 65 cm de llarg. El croissant és fet a mà al seu obrador i la massa es deixa fermentar unes 10-12 hores per després acabar farcint-lo.