La Mola són les postres típiques per excel·lència de Sant Vicenç de Castellet, creades per Miquel Vila, oncle de l’actual propietari i fundador de Can Postres, Ricard Berenguer. És un pastís que es troba durant la festa major d’hivern del municipi, el 22 de gener. Aquest dolç és compost d’un pa de pessic enriquit, farcit de nata i crema, amb granet d’ametlla per sobre que simula la rugositat d’una mola de pedra i empolsada de cacau, per assemblar-se al seu color original.

El dolç està inspirat en la història de sant Vicenç, que va ser martiritzat de múltiple formes, una d’elles amb una pedra lligada al coll. Segons Berenguer, «són unes postres que la població espera amb ganes per les festes d’hivern. Volíem fer alguna cosa especial per una festivitat que sempre sol ser més senzilla que la de l’estiu i vam decidir endolcir-la creant la Mola».