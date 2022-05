Les germanes Isabel, Empar i Montse Rubio porten la pastisseria Montserrat, seguint el llegat dels seus pares. Un dels seus productes més característics són les Pedres de la Resistència. Els ingredients d'aquesta pasta seca són sucre, llet, farina, ametlles, ous i taronja. És una elaboració pròpia amb molta història en honor a Cardona, l'últim baluard que va resistir en la guerra de Successió catalana. L'Empar explica que les Pedres de la resistència són ben bé "una barreja entre el pet de monja i els carquinyolis", i remarca que són el "souvenir que us heu d'endur tant sí com no si visiteu Cardona".