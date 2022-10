Amb l'arribada de Halloween, ben segur busques idees de receptes ràpides que es puguin fer amb la família. Et proposem un plat amb què segur triomfes: dits amputats. Però no et preocupis, que són de frànkfurt. Amb aquesta recepta, donaràs el toc terrorífic a la teva taula en la festivitat en què els plats, com més esgarrifosos, millors.