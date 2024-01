El Memorial Flors Sirera, celebrat aquest dijous a Manresa, va tenir per protagonista la projecció d'un documental sobre la part silenciada del genocidi a Ruanda. El seu director, el periodista Jon Cuesta, no hi va poder assistir per problemes d'agenda, però va enviar un vídeo amb una salutació enregistrada que es va poder veure abans de la projecció.