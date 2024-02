Enguany se celebra la cinquena edició de la Festa de l'Any Nou Xinès a Manresa, una commemoració que, a banda de mostrar la varietat i la vistositat de la cultura de la Xina, també té per objectiu estrènyer vincles entre la comunitat xinesa que viu a Manresa, amb més de mig miler de persones, i la ciutat que l'acull. Organitzada per l'Associació Centre Cultural Xinès a Manresa, que va ser la que la va impulsar el 2017, i per la Federació Europea de Joves Xinesos d'Ultramar, ha començat a les 10 del matí a la plaça de Fius i Palà amb l'arribada del drac xinès i, tot seguit, s'ha traslladat a l'interior del teatre Conservatori, on s'han fet els parlaments i s'han iniciat les actuacions, amb la previsió que s'allargi fins a les 2 del migdia. La jornada de celebració finalitzarà amb un dinar en un restaurant del polígon de Bufalvent.