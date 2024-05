Un centre de transformació al carrer de la Concòrdia de Manresa ha servit per presentar, aquest dilluns al matí, el salt que està portant a terme Endesa a l'hora de transmetre les ordres de maniobres als tècnics desplaçats sobre el terreny. D'enviar les ordres oralment via telefònica, amb els inconvenients que això comporta, perquè aspectes com la cobertura deficitària, els sorolls de trànsit i la contaminació acústica, poden dificultar la transmissió de la informació necessària, es fa el salt a la digitalització mitjançant una App al mòbil a través de la qual reben les ordres els tècnics. A banda de ser un sistema que fa guanyar temps i precisió, també suposa un estalvi. Endesa calcula que, anualment, s'estalviarà un mínim de 600.000 trucades. A banda, les millores, recalca, repercutiran en la qualitat del servei per a l'abonat.