Els patinets elèctrics poden circular pel carril bici? Per ajudar a aclarir aquest dubte hem preparat, en col·laboració amb la Policia Local de Manresa i el Montepio aquest vídeo on t'ho expliquem. Quinzenalment, a Regió7 llancem una pregunta relacionada amb la circulació a la capital del Bages. En aquest vídeo, Jordi Mora, cap de la Policia Local de Manresa, t'explica si pots o no circular amb el patinet elèctric pels carrils bici de la ciutat.