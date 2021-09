El Cau de l'Ateneu, l'innovador restaurant que Xaro López i Jacint Soler regenten des de fa poc més d'un any en ple Centre Històric de Manresa, protagonitza el primer capítol d'El Plat Estrella, sèrie que Regió7 estrena aquest dijous, 30 de setembre, per descobrir les joies que es cuinen a les nostres comarques.

En aquest primer capítol, els propietaris del Cau de l'Ateneu ens expliquen un dels seus plats que més triomfen: "Xai feliç del Collsacabra sense feina a la Wellington". De forma divertida i entretinguda, la parella ens obre les portes de la seva cuina per ensenyar-nos com preparen aquesta elaboració i com l'han anat evolucionant amb el temps. No us perdeu aquest plat irresistible que segur que us deixarà amb ganes de provar-lo.

La primera temporada d'El Plat Estrella té 10 capítols que, amb el suport de Petit Celler, s'estrenaran setmanalment, cada dijous. La setmana vinent, la ruta pels fogons de la Catalunya Central farà parada al Gretta Gogó, on el cap de cuina, Oriol Cortés, mostrarà perquè el Tendre d'Albergínia és el seu plat més preuat.