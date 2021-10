El restaurant Can Ladis, situat a la carretera de Vic a Sant Fruitós, és un dels referents de la comarca pel seu marisc i per les elaboracions que en surten amb aquest producte. La xef d'aquest reconegut establiment, Bea Velasco, protagonitza el quart capítol d'El Plat Estrella, la sèrie que segueix descobrint les joies que es cuinen a les nostres comarques.

En aquest episodi, Velasco ens explica un dels seus plats que més triomfen: la "Caldereta de llagosta". La xef ens ensenyarà el seu producte fresc i explicarà per què aquest és un dels plats que més agraden a la clientela, a més a més, ens ha confessat com fa aquesta suculenta recepta. No us perdeu aquest plat irresistible que segur que us deixarà amb ganes de provar-lo.

La primera temporada d'El Plat Estrella té 10 capítols que, amb el suport de Petit Celler, s'estrenaran setmanalment, cada dijous. La setmana vinent, la ruta pels fogons de la Catalunya Central farà parada a la Taverna 1913, on el seu propietari, Dani Amores, ens presentarà el plat que més triomfa al seu local: el caneló de rostit.