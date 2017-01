Gent

Un poble del Perú rep el Cap d'Any a cops de puny

AGENCIA ATLAS

El Perú du a terme, any rere any, una tradició d'allò més curiosa. A la província de Chumbivilcas, milers de persones reben l'any nou d'una manera força insòlita: a cops de puny. Diuen que és la millor manera de resoldre els problemes i conflictes de l'any anterior, i es milloren les relacions personals.



La festa, en qualsevol cas, no ha acabat a cops de peu i cops de puny. I és que s'ha acompanyat d'una altra tradició, una dansa que l'any 2016 va ser declarada Patrimoni Nacional pel país andí.